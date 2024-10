El techo de la Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, empieza a tener fuertes goteras. Las bases están inconformes y más de un líder, ante el malestar ocasionado por la supuesta falta de escucha del directorio general, ha empezado a saltar del barco.

La crisis, que se ha agudizado luego de la designación de la senadora Gloria Flórez como presidenta del movimiento, ha empezado a escalar con la renuncia masiva de integrantes en diferentes territorios del país, incluyendo a Barranquilla, donde al proyecto progresista se le han empezado a ver las costuras por las diferencias entre sus integrantes.

Esta semana, a través de una carta enviada al Consejo Nacional Electoral, CNE, 18 militantes del movimiento anunciaron su paso al costado.Los firmantes fueron: Elda Sorel Restrepo, Jaime Arzayus, Luis Eduardo Malagón, Guillermo González Arias, David Alexander Uribe, Luz María Hernández, Javier Eduardo García Felizolla, Nelly Judith Jiménez, César Andrés Barros, René Venegas González, Carlos Alberto Mora Pabón, Eivar Yair Rodríguez, Delmis Mendoza Ariza, Luis Eduardo Ruiz Laverde, Arquímides De Jesús Díaz, Fredy Luis Carrascal, Didier Andrés Moreno y William Eduardo Estrada.

”Tenemos la conciencia tranquila que dimos la lucha para salvar a la Colombia Humana; sin embargo, hoy es claro que fue absorbido por una pésima dirección y los intereses de individuos que se burlaron no solo de los Estatutos y la Ley, sino también de las bases militantes que decidimos fundarlo”, se lee en la misiva.

”Es imposible quedarnos, este proyecto, este sueño político no puede estar a la sombra de intereses minúsculos, hemos dado y seguiremos haciendo el debate que es de profundo contenido político y ético, es un duro y difícil debate que no cesará de reclamar al interior de la organización a los que fueran o se hicieran llamar compañeros y compañeras de lucha, conductas coherentes y respeto obediente al mandato popular”, agregaron.

Las rupturas en Atlántico

Fuentes del Pacto Histórico consultadas por EL HERALDO consideraron que la actual radiografía del Pacto Histórico, la enorme coalición que acogió a movimientos progresistas para llevar a la presidencia a Gustavo Petro en 2022, es “preocupante” debido al “canibalismo político” que existe entre los integrantes de alas de izquierda más radicales.

En este sentido, de acuerdo con las voces mencionadas, que prefirieron reservar su identidad, hay sectores que están interesados en “complacer” a las bodegas”, generando rupturas entre el Gobierno y la ciudadanía del común. Y, por el otro, hay dirigentes que solo están enfilados en tener una actitud desafiante y poco concertada.

Además, los militantes se han mostrado dolidos por la falta de espacios del Gobierno nacional, que supuestamente ha premiado a personas que no estuvieron participando activamente en la campaña.

”La izquierda en el departamento está acostumbrada a participar no a ganar. Cuándo hay opciones de apoyar a algún candidato o candidata que tenga alternativa, los radicales siempre aparecen a torpedear cualquier posibilidad y así llevamos perdiendo las elecciones en las últimas décadas. Aún hay quienes siguen en las peleas del 2022 peleando por las decisiones que se tomaron para conformar las listas. Tan mal está la situación que ni siquiera la Colombia Humana pudo culminar al 100 % sus asambleas municipales”, explicó una fuente.

Renglón seguido, otra voz consultada se fue lanza en ristre en contra de Andrea Vargas, secretaria general de la Colombia Humana, a quien acusó de no tener espíritu de concertación.

”El mensaje del presidente Petro es reivindicar a las mujeres y los jóvenes. Eso no significa que eso sea un cheque en blanco para maltratar a compañeros y compañeras que llevan toda una vida al servicio del progresismo. La compañera Andrea Vargas llegó gracias a un sector radical que le declaró la guerra a Carmen Anachury, no la dejaron hablar y le tocó al mismo presidente de la República, Gustavo Petro, defenderla durante su discurso”, aseguró el testigo.

Esta versión fue corroborada por otro integrante de la Colombia Humana en el Atlántico, que criticó duramente las formas de la nueva secretaria general.

”Ella no se mide en sus intervenciones, no tiende puentes y preocupa que el diálogo se vaya a dificultar, debido a que representa un sector radical del petrismo. En su última entrevista en EL HERALDO, habló de unidad y a renglón seguido menciona los procesos electorales en dónde ella fue candidata y con una posición privilegiada en la lista por encima de otros compañeros que merecían esa posición. Sin embargo, solo se quejó, se ahogó. Lo cierto es que esa posición no le da estatus de vocera en el Atlántico y menos le abre interlocución con los partidos que somos del Pacto Histórico. Esperemos que cuando tenga que responder a las bases y la chiflen como ella hizo con Carmen Anachury (durante la asamblea general) no culpe a otros”, concluyó.

Además, el barro empezó a crecer con el escándalo, en su momento, de Nicolás Petro, una revelación que golpeó duramente las bases y que afectó, entre otros nombres, a Máximo Noriega, que aspiraba a reemplazar en el cargo a Elsa Noguera.

Noriega, enfurecido por la negación del aval del Pacto Histórico, se mudó hacia las toldas naranjas de Fuerza Ciudadana, con base en Santa Marta; sin embargo, ahora sus intenciones políticas –de aspirar a la Cámara de Representantes- están en el limbo debido a que el movimiento de Carlos Caicedo quedó sin personería jurídica.