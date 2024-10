Varios sectores políticos lanzaron duras críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revelara que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

El área sembrada con coca “a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas”, detalló el informe anual del organismo divulgado hoy en Bogotá.

“A diferencia del incremento (de los cultivos) entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado”, detalla el documento.

Las cifras indican que “16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento” y que los de “Cauca y Nariño fueron los más afectados”.

“¿Dónde están los izquierdópatas petristas defendiendo su “lucha” contra la coca? Estamos llenos de coca. El área sembrada en Colombia con Petro en 2023 aumentó un 10% y la producción potencial en 53%. Hoy hay 253 mil hectáreas que alimentan el terrorismo en el país”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Renglón seguido, su copartidaria Paloma Valencia indicó que aunque el gobierno “presume su política de drogas de interdicción( incautación); no ha funcionado. En 2023 incautaron 746 toneladas. No muy lejos de lo que venía incautando el gobierno Duque con 659 toneladas”.

“El potencial de cocaína producido en este gobierno alcanzó máximos históricos con 2.664 toneladas potenciales producidas. ¡Un incremento del 53%! El negocio para los criminales se mejoró con las políticas de Petro”, agregó.

Además, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón consideró que las cifras de coca y cocaína 2023 son las peores en la historia.

“Desde que concedieron aspersión a Farc en 2015, a hoy con un gobierno que justifica el crimen: el país nada en coca (se dijo), crece corrupción, y aumenta inseguridad”, manifestó.

Además, agregó que: “la producción potencial de cocaína en 2023 llegó a 2.600 toneladas métricas, solo se incautó el 28%, el porcentaje más bajo en 16 años. Colocaron más de 1.800 ton. Son miles de millones de dólares para la expansión del dominio territorial de bandas criminales y la corrupción”.

Por su parte, el exfiscal Francisco Barbosa aseguró que los act

“No es extraño el escandaloso aumento de producción de cocaína en el gobierno de Petro porque la lucha contra ese flagelo terminó el 7 de agosto de 2022. Lo denuncié reiteradamente como fiscal general. El presidente solicitó en el mes de enero de 2023 la salida de narcos del Clan del Golfo y otras organizaciones en enero del 2023 sin sustento legal, es decir, sin ley de sometimiento colectivo. Algunos de ellos con órdenes de captura con fines de extradición. Me negué a eso”, contó.

“En marzo y abril, me opuse al proyecto de ley de humanización presentado por el ministerio de justicia que en el artículo 8 pretendía legalizar la cadena productiva del narcotráfico como lo denuncié en la Comision primera de la de representantes. Ese proyecto se hundió. En julio del 2023, por primera vez en la historia de la fiscalía, se votó en contra del plan contra las drogas del gobierno por carecer de acciones precisas contra ese crimen. Para rematar, los programas de sustitución no han sido exitosos. Con todos antecedentes, no hay sorpresas en el análisis que estás mostrando. Es la constatación de una realidad”, agregó.