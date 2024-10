Este miércoles 2 de octubre fue elegido en la plenaria del Senado el nuevo procurador general de la Nación: Gregorio Eljach.

El funcionario, que fue ternado por el presidente Gustavo Petro, ganó el cargo con 95 votos de los 103 posibles. Hubo 3 votos en blanco, 3 votos por el exministro Luis Felipe Henao y 2 votos por el exsenador Germán Varón.

Senado de la República Procurador Gregorio Eljach El nuevo procurador señala que se trata de un triunfo del consenso.

Con esta elección, Gregorio Eljach obtuvo la votación más alta en el Senado, pues el segundo con el mayor respaldo de los congresistas fue Fernando Carrillo, que estuvo en el cargo durante el periodo del 17 de enero de 2017 al 15 de enero de 2021, según datos de la Gaceta del Congreso.

¿Cómo han sido las votaciones de elección de procurador?

Orlando Vásquez Velásquez: 80 votos.

Jaime Bernal Cuellar: 68 votos.

Egardo Malla Villazón: 88 votos. Fue reelegido con 90 votos.

Alejandro Ordóñez: 81 votos. Reelegido con 80.

Fernando Carrillo: 92 votos.

Margarita Cabello: 83

Gregorio Eljach: 95.

Nunca he sido de bolsillo de nadie: Gregorio Eljach

Ante la plenaria del Senado, Eljach aseveró que no será un procurador de “bolsillo” del presidente Gustavo Petro, que fue quien lo ternó: “Nunca he sido de bolsillo de nadie ni he transgredido el límite de la Constitución y la ley”.

Y puntualizó también el nuevo jefe del Ministerio Público que “la corrupción es algo endémico que ha prosperado porque el Estado se ha descuidado, hay que prevenirla desde niño, desde los valores patrióticos”.