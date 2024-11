Santiago Botero se describe como un barranquillero que vive en Cartagena y cree en el Caribe, aunque evidentemente su acento paisa revela que no nació en los litorales costeños. Estudió en una universidad militar en Honduras, es ingeniero agrónomo y de alguna manera ha hecho de todo –asegura–, incluso vender paletas y motos y por supuesto construir empresas de la nada.

Ese espíritu emprendedor y soñador, explica, es el que lo lleva a poner su nombre en consideración de los colombianos para las elecciones presidenciales de 2026. A partir de abril del próximo año comenzará la recolección de firmas para presentarse bajo su movimiento ‘Colombia pa’ lante unidos’.

¿Quién es Santiago Botero? ¿Por qué pasar de emprendedor y empresario ahora a emprender en la política?

Soy un emprendedor nato. Santiago Botero es una persona que todo el tiempo se reinventa, construye compañías y busca hacer sus sueños realidad. Y usted me dice, ¿por qué Santiago Botero se lanza a la Presidencia de Colombia? Por amor, y se lanza por un sueño de una Colombia que sea el mejor lugar para todos los colombianos. Sabiendo que llego a un país con muchísimos problemas de inseguridad, economía, transparencia. Y mi reto como empresario es cómo le doy la vuelta a todo eso.

Paso de ser emprendedor empresario a político, porque veo que hoy la política en nuestro país no tiene credibilidad, está haciendo que los mejores talentos se estén yendo, generando desesperanza y necesitamos alguien que genere y dé tranquilidad y confianza al mundo entero para que venga a invertir a nuestro país. Necesitamos un mandatario que dé tranquilidad para las personas que están en Colombia de tener las reglas claras del juego.

Dicho eso, ¿Colombia no necesita un político?

Este país no lo arregla un político. Hay que arreglarlo por varios sectores: seguridad, reactivación económica y transparencia. Son las tres verticales que hay que trabajarle fuertemente. Un político es muy difícil que genere ideas de cómo reactivar la economía de un país, porque no ha construido nada desde su bolsillo, siempre ha sido con el erario, y cuando tú lo consigues desde el erario todas las ineficiencias las trasladas a impuestos.

Siento que el presidente que va a quedar es una persona que integre a todos los sectores. En Colombia el problema no es de izquierda ni extrema derecha, sino de extrema pobreza. Ese es el problema más grande que hay.

El problema es que nos hemos equivocado los de derecha, los de izquierda y los de centro y ahora se necesita un movimiento que sea la mezcla digamos de tres líderes importantes, aunque cometen errores políticos al hablar, que son Donald Trump en el tema emprendedor y empresarial, Bukele en el tema de seguridad y Milei en el tema de eficiencia y recorte del Estado. Y eso es lo que creo que necesita el país.

El objetivo de todo esto no es cómo vamos a acabar la pobreza, sino cómo vamos a crear más riqueza. Así como en una empresa los costos no pueden ser mayores que los ingresos. Por eso voy a recortar el Estado, bajar los impuestos, volver a que la seguridad de nuestro país exista, a darles transparencia, todos los negocios con el Estado serán por encima de la mesa. Vamos a legalizar el lobby como en Estados Unidos o como en Europa, el cabildeo se va a poder hacer.

El próximo presidente de Colombia asumirá un país con un grave problema de finanzas, a punto de romper la regla fiscal, justamente por tener pocos ingresos y gastar más de lo que le entra. ¿Cuál es el plan para hacer un Estado eficiente?

En Colombia hay una nómina paralela, que son las OPS en nuestro país. Todo eso lo vamos a quitar. Adicionalmente, hay duplicidad de funciones, o sea hay ministro de Salud y superintendente de Salud. Vamos a reducir todo eso al máximo, además de que hay una cantidad de corbatas que no hacen que el Estado sea eficiente. De esa manera yo siento que nosotros podemos reducir el Estado por ahí en un 60 o 70 %.

Usaremos automatización para eficiencia y transparencia, y tecnología blockchain para que haya trazabilidad. A lo que le queremos apostar es a dos factores que son importantes: reducir el Estado y traer riqueza a nuestro país, que haya transparencia, reducir la evasión, porque vamos a bajar los impuestos, un IVA del 19 al 10 %, vamos a quitar el 4 x 1000, vamos a bajar el impuesto de renta de un 35 a 40 % que hoy existe a un 10 %. Vamos a ser más competitivos que la mayoría del resto de países del mundo. Vamos a traer todo el capital para acá, pero vamos a hacer que el Estado nuestro sea letal con la corrupción.

¿Usted sabe cuánto es la inflación de la gente más necesitada hoy en Colombia o los de menos favorecidos? Es más del 35 – 40 %. No de un 9 o un 6 como dicen. Porque eso hoy es lo que cuesta el mercado más un año atrás que hoy, o la luz hoy más que antes y el salario solo le subió un 10 %, esa gente es mucho más pobre. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Que si hoy tu mercado te vale 135 vuelva a 100 pesos, pero adicionalmente es que si tú te ganabas $1.300.000 te ganes 2 millones. A eso le voy a apostar yo como empresario y emprendedor.

Pasando al otro gran dolor del país, la seguridad, la paz total no ha funcionado, los grupos criminales se han expandido. ¿Cómo revertir esta tendencia?

Yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros es que en Colombia no hay voluntad de seguridad. Con la inteligencia o con la tecnología que hoy en día existe en el mundo, voltear la seguridad en Colombia es muy fácil. No necesito cámaras especiales. Hoy en día puedo hacer que las cámaras identifiquen las personas. Yo puedo claramente saber las personas a dónde van y si repiten, y no tengo que invertir dinero en eso, pero adicionalmente vamos a trabajar muy fuerte con Estados Unidos e Israel para atraer toda la mayor tecnología.

Anteriormente el tema de seguridad necesitaba aviones, tanques de guerra, cosas muy costosas. Hoy en día se necesita analítica, se necesita inteligencia artificial, se necesitan cosas sencillas. Vamos a poner un ministro de Defensa como el general Zapateiro, una persona que literalmente busque obtener resultados, que presione la tropa para que tenga resultados. Le vamos a decir: ojo con los ‘falsos positivos’, ojo. Al perro no lo capan dos veces, pero vamos a buscar gente que sienta que el país necesita que haya seguridad, no vamos a permitir que la gente abuse de la autoridad.

Todos los días hoy veo yo videos de personas del común pegando a la fuerza pública. Yo le voy a decir algo. En mi gobierno el que le pegue a la fuerza pública le tocan dos caminos: uno, ir a pagar servicio militar, para que sepan. Y dos, la cárcel. Y va a ser una cárcel fuerte. Si la gente siente que la cárcel Bukele es fuerte, la cárcel de Santiago Botero va a ser más fuerte. Porque necesitamos que las cárceles sean sitios donde la gente le tenga miedo ir. Hoy en día es el segundo hogar de los bandidos. Pero, ¿qué vamos a hacer también con las personas que hayan cometido errores y que se quieran transformar? Vamos a ver cómo los resocializamos.

El actual presidente tuvo que apelar a los acuerdos para obtener la victoria. Cómo va a ser su postulación a la presidencia y cómo ganar gobernabilidad en el Congreso?

No, es que es muy fácil. ¿En qué sentido? El ir por firmas y sin partido no significa que yo no voy a trabajar con los congresistas. A diferencia de los otros empresarios que se han lanzado a la parte política, siempre han hablado mal de los políticos. Siempre han dicho, no, son unos bandidos. No, yo no creo que los políticos sean bandidos. El sistema está hecho para que los tilden de bandidos. Por eso voy a legalizar el lobby. Por eso voy a bajar los impuestos para que haya transparencia en nuestro país.

Voy hasta el final de esta contienda. No voy a hacer alianzas porque aquí caben todos y este país es un país de colombianos, como yo soy un colombiano. Pero de acá en adelante tenemos que transformar la política. Tenemos que trabajar con una política diferente, una política de valores, una política de ejecución, una política de transparencia, una política donde todos quepamos. ¿Tú sabes lo triste que tiene Colombia? Desde la educación segmentamos a la gente, la persona de bajos recursos solamente está destinada a estudiar en una universidad pública, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir a una universidad privada y que el Estado, así como le paga a la pública, le pague a la privada, sabiendo que creo que saldría hasta más barato pagar la privada que la pública? Y donde nos mezclemos todos.

Yo le puedo apostar que yo de presidente va a ser la oportunidad más grande para una persona de bajos recursos ser rico. Y ser rico es que a usted le sobre más de lo que usted necesita. Ser rico no es tener que pensar en la canasta básica, si me alcanza para pagar la leche o el huevo o el transporte. Ser rico es pagar todo eso y que me quede platica para invitar la novia, para pasear o para darles un regalo a mis hijos. Ser rico es permitirles a las personas que sueñen en grande.

Cuando yo empecé acá lo hice con una empresa de 15 empleados y llegué a tener más de mil colaboradores, yo traje acá a Barranquilla más de 500 millones de dólares vendiendo un país difícil de vender, con marchas, con la minga. ¿Usted se imagina cuando yo sea presidente de este país cuánta plata voy a traer?