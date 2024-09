Gustavo Petro solicitó al Consejo de Estado que declare improcedente la tutela que ordenó que el mandatario rectifique los señalamientos realizados en contra de las periodistas colombianas al tildarlas de “muñecas de la mafia”.

La Presidencia presenta tres argumentos para justificar la improcedencia de la tutela: “(i) El accionante no solicitó previamente la rectificación directamente a la Presidencia, (ii) El accionante no actúa en representación de las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, (iii) A su juicio, con su declaración el presidente no vulnera los derechos de las mujeres periodistas”.

El abogado Germán Calderón España, aseguró que los hechos dieron lugar a la presunta violación de derechos fundamentales de las mujeres periodistas colombianas, especialmente el de la dignidad humana.

Sin embargo, la Presidencia argumentó que tales declaraciones no fueron individualizadas y que, por ello, no habría un daño directo ni vulneración de derechos fundamentales. “Existen periodistas que, independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave amenaza para la integridad de la profesión”, dijo la oficina de Presidencia.

Otro de los argumentos destacados por la oficina jurídica del presidente expresa que el demandante no acudió a las acciones correctas para solicitar la retractación de lo dicho por Petro ya que, según el equipo del mandatario, la solicitud debía ser radicada en Presidencia.

“Para el caso específico, se observa que el accionante contaba con la posibilidad de realizar una solicitud para pedir formalmente la retractación de las declaraciones realizadas por el Presidente de la República, la cual no fue debidamente presentada antes de activar el mecanismo constitucional. En este contexto, la tutela carece del requisito de subsidiariedad, dado que dicha solicitud no ha sido presentada, y por lo tanto, debe ser declarada improcedente”, se lee en el documento.

Es importante recordar que España, siendo el demandante, le solicitó al presidente Gustavo Petro que ofrezca disculpas públicamente y se retracte de lo dicho sobre las periodistas colombianas.