Durante la audiencia de unas seis horas del pasado miércoles 7 de agosto, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, la Fiscalía reveló audios y chats en los que al parecer resultan implicados altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el saliente director de la DNI, Carlos Ramón González; la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz y el director de Función Pública, César Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres, Ungrd.