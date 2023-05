“Cantar en Barranquilla me hace sentir en casa”: Kany García

R.

Cuando alguien de Colombia me abraza y me dice tantas cosas bonitas es muy distinto a cuando me lo dice alguien de Republica Dominicana, o de algún otro lado, porque cada uno viene de una cultura en la que tienen distintas maneras de manifestarse, eso me parece interesante y siempre lo recibo con el mismo cariño que me lo trasmiten. Cada vez que eso sucede, siento que estoy haciendo las cosas bien, que estoy tocándole la vida a alguien con mi música.