“Necesitamos información veraz y periodistas protegidos para contarla”

R.

Toda la vida he estado en me- dio de conflictos. Del mismo modo he visto a personas decir que creen en una forma de ética o en unos principios que no representen atentados contra las libertades, pero son personas que no han sido atacadas. Los ataques buscan la sumisión del

atacado. Y eso significa muchas veces renunciar a lo que crees. Yo siempre he creído, y creeré, en la libertad de prensa, no renunciaré a ello. Porque solo así podemos hacer un mundo más justo. En ese sentido, considero que el periodismo fortalece a la democracia.