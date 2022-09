Leyendas vivas de la música afrocubana, Barbarito Torres y Teté Caturla

Entre las demás confesiones que hizo Teté dijo que una de las preguntas que más le hacen tiene que ver con su edad.

“Una de las cosas que siempre me preguntan es por mi edad, yo no sé, pero a la gente les causa fascinación. Y a eso yo siempre les pregunto, yo tengo la que me representa, yo puedo jugar y divertirme como joven, así que soy joven”.

Por su parte, Barbarito Torres, dijo que a través de su música afrocubana están dejando un legado a las próximas generaciones.