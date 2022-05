“Estoy dispuesto a hablar con Putin, pero sin ultimátum”: Zelenski

Justifica que el ejército ruso debe salir del país cuanto antes y responder por lo que ha hecho, y rechaza que se pueda buscar “una salida para Rusia”: “Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando” con sus territorios.

En este sentido, asegura que en ningún momento se ha planteado “reconocer la independencia de Crimea”, anexionada por Rusia en 2014, y sostiene que Crimea “siempre ha sido territorio ucraniano”.

“Ucrania quiere la paz, cosas muy normales como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, las tradiciones de la gente, el idioma. Pueden ser cosas triviales pero han sido violadas por Rusia y deben ser devueltas”, apunta, al tiempo que señala que los ucranianos deben ganar el conflicto porque “no tienen derecho a perderlo tras las decenas de miles de muertos” que se han producido.

Finalmente, reconoce que el ejército ruso es “cuatro veces más grande, su estado es ocho veces más grande”, pero que los ucranianos son “diez veces más fuertes como personas” porque están en su territorio.