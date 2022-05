Washington Post gana principal Pulitzer por su relato del asalto al Capitolio

El diario The Washington Post ganó este lunes el principal de los premios Pulitzer por su cobertura del asalto al Capitolio de Estados Unidos, mientras que The New York Times se llevó los galardones de periodismo nacional e internacional por dos de sus investigaciones en profundidad.

La Universidad de Columbia, que entrega las principales distinciones del periodismo estadounidense, dio al Post el premio al servicio público por su relato "vívido" de los hechos del 6 de enero de 2021 y por ayudar a los lectores a entender "uno de los días más oscuros" en la historia del país.

La toma de la sede del Legislativo por centenares de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) para tratar de impedir que se ratificara la victoria electoral de su sucesor, Joe Biden, fue uno de los grandes acontecimientos en Estados Unidos el pasado año y los Pulitzer reconocieron el trabajo del principal periódico de la capital para relatarlo y explicarlo.

Mientras el Post se llevó el premio más importante, The New York Times se hizo con los de los principales en el ámbito de las noticias gracias a extensos reportajes que cuestionan el relato oficial estadounidense.

El diario neoyorquino ganó el galardón de periodismo nacional por un análisis sobre las repetidas muertes de personas a manos de la Policía cuando los agentes dan el alto a los automovilistas, un reportaje que ilustró cómo se podrían haber evitado centenares de muertes y cómo, en general, los agentes suelen salir impunes.

El Times se llevó también el premio en la categoría internacional por una investigación sobre el fracaso de las campañas de bombardeos aéreos estadounidenses en Irak, Siria y Afganistán y el alto número de civiles víctimas de esa estrategia.