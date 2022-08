Vulneración en derechos de la mujer tras un año de régimen talibán, según ONU

La ONU considera fundamental impulsar una recuperación económica y ha propuesto, entre otras cosas, fórmulas para facilitar inyecciones económicas y la entrada de activos en Afganistán, muy dificultada por las reticencias de muchos a tratar con los talibanes.

En ese sentido y preguntado al respecto, Alakbarov destacó el impacto en términos humanitarios que tendría el desbloqueo de los miles de millones de dólares del banco central afgano que permanecen bloqueados por Estados Unidos.

Según informó hoy el diario The Wall Street Journal, la Administración estadounidense habría decidido finalmente no liberar esos activos y poner fin a las conversaciones que mantenía para ello con los talibanes después de que el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, fuera localizado y abatido en Kabul por fuerzas de EE.UU, lo que demostró que los talibanes no han roto con el terrorismo, como prometieron.