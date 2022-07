Ucrania reporta el impacto de diez misiles rusos en Mykolaiv

El viernes, las tropas rusas bombardearon con misiles dos importantes centros universitarios de Mykolaiv, el Instituto Pedagógico y el Instituto de Construcción Naval.

"No hay palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir a qué nivel se ha degradado el Estado ruso. Es un doble crimen destruir precisamente institutos pedagógicos para que no haya ningún instituto de enseñanza y no se puedan formar nuevos profesores", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su habitual discurso nocturno.