Tragedia en Italia: barranquillero hiere a su pareja y luego se quita la vida

Este lunes festivo 13 de noviembre un hombre identificado como Sami Habib Quizena García de 42 años, disparó en diferentes ocasiones contra su pareja, Laura Anaya, de 36 años, para luego atentar contra su vida.

Este lamentable hecho fue el desenlace de una acalorada discusión que habría llevado a Quizena García a tomar la fatal decisión de abrir fuego contra la mujer, con un arma que encontró en la vivienda que, al parecer, era de propiedad de su cuñado.

De acuerdo con medio ‘Milán’, “el hombre habría comenzado a discutir con su pareja, que en ese momento se encontraba en el apartamento de los vecinos, dos ancianos que Laura cuidaba. En ese momento la pareja habría regresado a la casa de al lado, donde vive la hermana de la barranquillera junto con su pareja italiana, que trabaja como guardia de seguridad".

