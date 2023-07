Fotógrafo murió tras caer de gran altura durante concierto de RBD

Todo sucedió el pasado 19 de julio en el marco de un evento privado que tenía como propósito anunciar la alianza de la marca de bebidas alcohólicas Smirnoff con la realización de los conciertos que se lleven a cabo en el territorio mexicano. En medio del desarrollo de una rueda de prensa, el fotógrafo Alberto Clavijo, de nacionalidad española, sufrió una fuerte caída que acabaría costándole la vida.

El revuelo que se ha desatado en las últimas horas no solamente corrió por cuenta del accidente per sé, sino porque, además, en el evento no se contaban con las medidas de seguridad necesarias, factor que habría sido detonante en la tragedia.

Ante el trágico hecho, un reportero, Said Ochoa, explicó que en el lugar “no había señalización ni nada que impidiera el paso a un piso falso”. Además, en el espacio dispuesto había un aforo superior a lo que se comprendía como límite permitido por el establecimiento, otro aspecto clave en la investigación correspondiente.