Tonga mantiene las comunicaciones caídas tras sufrir un tsunami

Tonga, en el Pacífico Sur, continúa este domingo con la red de comunicaciones caída desde que fuera golpeada por un tsunami en la tarde del sábado, lo que impide conocer las consecuencias de desastre en la estado insular.



"En este momento estamos recibiendo principalmente información (de Tonga) desde nuestra alta comisionada (...) lamentablemente de las islas exteriores no tenemos mucha información", señaló hoy la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.



La mandataria indicó que no ha podido hablar con su homólogo tongano debido a que las líneas telefónicas no funcionan, supuestamente a raíz de que las líneas de cables submarinos de telecomunicación quedaran dañadas o los apagones tras el tsunami.



Según el observatorio de internet Netblocks, la conexión a la red quedó completamente cortada tras la erupción la víspera del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai.