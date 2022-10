Space X y la NASA lanzaron Crew-5 con cuatro astronautas desde Cabo Cañaveral

Previo al lanzamiento, los ingenieros de la misión dieron cuenta de tres "problemas menores" que retrasó el despegue del cohete.

Uno de ellos estaba relacionado con un "actuador de control de vector de empuje" que afectó a uno de los nueve motores del potente Falcon 9, cuya primera etapa regresará de manera autónoma a una plataforma ubicada en el mar.

El segundo "problema" fue de comunicaciones y afectó a la plataforma no tripulada "Just Read the Instructions", donde aterrizará la primera etapa del Falcon 9 poco después del despegue.

El tercer problema, señalaron los ingenieros, fue una fuga en el extintor de incendios portátil de la cápsula Dragon.