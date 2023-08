Participantes de Miss Universo Indonesia denunciaron abuso sexual

“Sentí miedo y presión (...) me gritaron porque no abrí la parte superior de mi camiseta. Entonces la abrí, de repente, me dijeron que estaba siendo sometida a una revisión corporal”, dijo el lunes en una rueda de prensa una de las denunciantes.

La abogada Melisa Anggraini, quien representa a una concursante que interpuso la denuncia, indicó al canal CNN Indonesia que la miss se sintió “humillada” y tratada como un “objeto” por este control corporal que se sintió obligada a realizar.