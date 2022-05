¿Fin de la luna de miel del presidente Boric con los chilenos?

De acuerdo con el académico chileno, “la ciudadanía es impaciente por sí misma, pero también lo es porque el programa de Boric es ambicioso. Es tan ambicioso que él tuvo que hacer un trabajo importante de moderar las expectativas entre la primera y segunda vuelta presidencial”.

El presidente chileno se percató, según expresó el cientista político, en que esos cambios profundos que proponía en su plan de gobierno debían transformarse en algo más realista y estructural.

“Boric tuvo que hacerlo porque no tiene una mayoría en el Congreso y por ende no le permiten hacer cambios profundos. Tuvo que moderar las expectativas y no se moderaron de manera adecuada”, afirmó.