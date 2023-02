Resultados de prueba de ADN contradicen la declaración de Dani Alves

En su primera declaración, el futbolista aseguró no conocer a la mujer y dijo que querían aprovecharse de su nombre.

"Estuve en ese sitio, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando. (...) No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco. ¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer? Ya basta, están haciendo daño a mi gente porque saben quién soy yo", afirmó el jugador en un video para el canal 'Antena 3'.

Tiempo después, para el mismo canal, comentó haber sostenido un acto sexual con la mujer, pero que se había dado por mutuo acuerdo.