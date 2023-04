Presidente Bukele dice que “no pueden eliminar” a presentador Tucker Carlson

“Ellos no pueden eliminar a @TuckerCarlson (Tucker Carlson), por lo que intentarán difamarlo, censurarlo y sacarlo del aire", publicó Bukele en su cuenta de Twitter en un mensaje en inglés y sin agregar más detalles.

La salida de Carlson fue anunciada este lunes en un breve comunicado y se dio menos de una semana después de que la cadena ‘Fox’ acordara pagar 787,5 millones de dólares en un acuerdo con Dominion Voting Systems para evitar en el último momento un juicio por difamación.

