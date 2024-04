Presidenta de Perú renueva su gabinete en plena crisis por ‘caso Rolex’

En primer lugar, Boluarte tomó el juramento al general en retiro de la Policía, Walter Ortiz Acosta, como ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres, que había presentado su renuncia horas antes.

Torres dimitió tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por el caso de los relojes de lujo.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.