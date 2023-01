Al menos 12 muertos en protestas en Perú

Además, señaló que estos líderes de "izquierda radical" están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues "el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso".

"Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (...) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad", expresó Boluarte.

La presidenta insistió en que los sectores de extrema izquierda que apoyaron a Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que solo son "pretexto para seguir generando el caos en las ciudades".