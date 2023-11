El modelo de la decadencia ha llegado a su fin: Milei tras su victoria

El presidente electo de Argentina Javier Milei avisó este domingo, durante su discurso en el "búnker" electoral tras conocer los resultados que le dieron como ganador del balotaje, de que "no hay lugar para la tibieza" o "las medias tintas" en referencia a las reformas estructurales que propone para Argentina.

"No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", señaló el líder de la Libertad Avanza (ultraderecha), quien pidió al Gobierno "que sea responsable" y "se haga cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato", que tendrá lugar el 10 de diciembre.

Entretanto, enfatizó en que "es más importante lo que nos une que lo que nos separa".

En su discurso se centró en decir que Argentina recuperará la economía y será líder de la región. "Tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante", puntualizó al insistir en que "esto no es una tarea para tibios, cobardes o corruptos".

Además fue enfático al decir que "si abrazamos las ideas de la libertad, en 35 años volveremos a ser una potencia mundial".

