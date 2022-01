“Viví un infierno”: colombiano que sobrevivió a un naufragio en Florida

"Me dijo: 'mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó'. Fue lo único que me dijo", relató la madre, visiblemente emocionada.

"Viví un infierno", le dijo el sobreviviente, de 22 años, a su progenitora, a la que le reveló que en la embarcación que se volcó el domingo había menores de edad y hasta bebés.

José Hernández, un portavoz de la guardia costera, dijo al canal que ni el sobreviviente ni el resto de pasajeros llevaban chalecos salvavidas.

La mujer, que considera "un milagro" que su hijo haya sobrevivido al suceso, pidió "comprensión" a las autoridades migratorias estadounidenses.