Falleció Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en ‘Harry Potter’

“Eres un mago, Harry”, dijo Robbie Coltrane en una de las frases que marcó para siempre su carrera actoral, en la que dio vida a muchos personajes, siendo el de Rubeus Hagrid, en la saga de películas de Harry Potter, el que más fama y cariño del público le representó.

Este viernes se confirmó la muerte del actor, quien también tuvo varias apariciones en la saga de James Bond, dando vida al personaje de Valentin Dmitrovich Zukovsky, quien acompañó al agente secreto en las películas GoldenEye y The World Is Not Enough.