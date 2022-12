Mujer logró conseguir su título universitario en Licenciatura a los 90 años

Luego formar su hogar y que sus hijos pudieron defenderse solos, decidió, en 2019, retomar sus estudios universitarios y llegó hasta la NIU, con su credencial de estudiante original en blanco y negro, para iniciar su nuevo reto.

“Nunca soñé que estaría aquí en este momento, pero aquí estoy”, expresó.

“He aprendido que puedo hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, con la ayuda de otros. Nunca puedes dejar de aprender”, aseguró la madre de nueve hijos, abuela de 17 y bisabuela de 24.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo a las personas que tienen en deseo de iniciar un nuevo reto.

“Simplemente no te rindas. Quiero decir, si tienes la oportunidad, aprovecha esa oportunidad, y nunca se sabe. Muchos de nosotros nos desviamos o lo que sea, pero regresamos. No te rindas”, puntualizó.

Returning to NIU in 2019 with her original 1951 student ID in hand, 90yo Joyce DeFauw will walk the stage at this weekend’s commencement, earning her degree seven decades in the making.



For more of Grandma Joyce’s inspiring story, visit: https://t.co/nFhsD9YydE#HuskiePride pic.twitter.com/qEifAQeCjS