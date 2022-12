Este es el protocolo tras el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI

La falta de unas normas sobre cómo organizar los pasos tras la muerte de un papa emérito, al no existir un estatuto sobre esta figura, causa incertidumbre sobre lo qué ocurrirá tras el deceso del papa Benedicto XVI, cuyo estado se salud se había agravado en los últimos días.

El papa Francisco afirmó recientemente en una entrevista publicada en el diario español ABC que "no se le había ocurrido tocar" un posible estatuto sobre la figura de un papa emérito: "Será que el Espíritu Santo no tiene interés en que me ocupe de esas cosas", dijo entonces.