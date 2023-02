Maduro pone en duda vuelta al diálogo con oposición ante falta de “garantías”

"Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen", insistió.

El pasado 6 de febrero, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en el diálogo con la oposición, aseguró que el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociaciones se ha retrasado debido a trabas impuestas por EE.UU.