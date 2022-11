Le pidió matrimonio a su novia luego de superar 26 quimioterapias

Los amigos de Francisco Padilla estuvieron presentes en todo momento, incluso, costearon algunos gastos del hospital y realizaron cadena de oraciones afuera de las instalaciones del centro de salud.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. Francisco culminó sus 26 quimioterapias con éxito y así lo compartió a través de una foto en su cuenta de Facebook.

“Hoy fue mi última quimioterapia y de verdad les agradezco todo lo que han hecho por mí y por no dejarme caer, con todo el apoyo y el cariño que me brindan mis amigos, familia y también personas que no conocía y que tienen un gran corazón”, expresó el joven en la red social.