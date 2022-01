Las interrogantes que deja hallazgo de colombianos en el naufragio en Florida

Un naufragio cerca de la costa de Florida de una barca con 40 migrantes, de los que solo sobrevivió uno, de nacionalidad colombiana, puso en evidencia estos días que la crisis migratoria no solo se vive en la frontera con México y también planteó algunos interrogantes sobre las rutas para llegar a EE. UU.



Fuentes diplomáticas consultadas por Efe mostraron su sorpresa por el hecho de que hubiera colombianos a bordo de una barca que, según Juan Esteban Montoya Caicedo, el superviviente, partió de Bimini, en las islas Bahamas, el pasado sábado.



"No es fácil entrar a Bahamas", dijo el diplomático, quien pidió no ser identificado, para preguntarse cómo lo lograron Juan Estaban y su hermana de 18 años, María Camila Montoya Caicedo, quien también iba en la embarcación que volcó el pasado domingo a causa de la marejada y el clima adverso reinantes y no logró salvarse.



A juicio de la fuente, conocedora de esos temas, lo más probable es que haya una "conexión cubana" en este viaje, investigado por las autoridades estadounidenses como presunto contrabando de personas.



Hasta ahora nunca se había sabido públicamente de colombianos tratando de llegar por mar a la costa del sureste de Estados Unidos y este caso plantea que la ruta del Caribe ya no es solo la opción de los isleños.



En la Guardia Costera dijeron a Efe no tener datos disponibles al momento sobre interceptados de esa nacionalidad.