La historia de superación del joven ‘tiktoker’ sin extremidades

En medio de una entrevista el joven contó cómo surgió el gusto por el maquillaje y reveló la importancia de explorar y fortalecer los talentos.

“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única”, reveló el joven al medio estadounidense ‘PopSugar’.

En cuanto al desarrollo de destrezas y la realización de este arte, Adams-Wheatley manifestó lo siguiente: “Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo”.