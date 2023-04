Joven de 20 años muere luego de una extracción de muela en el odontólogo

Paola Fernández informó a El Comercio que su hermana luego de luchar por tres meses finalmente falleció: “anoche (16 de abril) me llamaron los médicos del hospital Arzobispo Loayza y me dijeron que mi hermana ya estaba por fallecer, que solo era cuestión de minutos. Su deceso se debió a una falla multiorgánica”.

La familia de Leydi, hace dos meses interpuso una denuncia en contra los dentistas y la Fiscalía está llevando la investigación sobre la atención que recibió la joven, para determinar si se trató de una mala praxis por parte de los dos odontólogos de una clínica clandestina en los Chorrillos.

Ahora están a la espera del proceso legal, aunque la investigación se ha extendido debido a que no se sabe el paradero de los dentintas y no se han presentado a las citaciones, además no han entregado el historial clínico de Leidy.