“Dictador asesino”: Joe Biden arremete contra Vladímir Putin

Ha pasado casi un mes desde que Rusia inició la incursión en Ucrania, un hecho que ha dejado más de 2,69 millones de refugiados, según las cifras que actualiza la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Aunque ha habido varias mesas de diálogo por parte de delegaciones de ambos países, la situación no está bajo control y cada vez es mayor la incertidumbre no solo de los ucranianos, sino también de la población de Rusia. Mientras esto ocurre, la presión por parte de Estados Unidos no cesa e incluso este jueves, el presidente Joe Biden arremetió fuertemente contra su homólogo, Vladímir Putin, a quien calificó de "dictador asesino" que ha autorizado ataques "inhumanos" contra Ucrania.