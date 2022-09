Huracán Ian se aproxima a categoría 5 y podría causar “daños catastróficos”

Este miércoles, el huracán Ian logró alcanzar la “extremadamente peligrosa” categoría cuatro, así lo dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Los aviones 'cazadores de huracanes' de la Fuerza Aérea consideran que Ian se ha fortalecido para alcanzar la extremadamente peligrosa categoría cuatro”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Además agregó que la tormenta puede dejar a su paso “marejadas ciclónicas, vientos devastadores e inundaciones”.

"Los vientos con fuerza de tormenta tropical ya comienzan a afectar la costa. Las condiciones se deteriorarán rápidamente y se esperan daños catastróficos por el viento", señaló el organismo.

Time is quickly running out for residents to rush preparations to completion on the southwestern Florida peninsula as Hurricane #Ian nears.



Tropical-Storm-Force winds already beginning to affect coast. Conditions will rapidly deteriorate & catastrophic wind damage is expected. pic.twitter.com/eHhEwPNLoY