La verdad detrás del supuesto meteorito que cayó en playa de Irlanda

En las imágenes se aprecia el momento en que uno de los bañistas utiliza una pala de plástico para excavar en la playa y formar el hueco del tamaño deseado. Esto habría ocurrido el día anterior a la publicación de noticias en distintos medios sobre el supuesto meteorito que había caído en Dublín.

Este caso generó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras algunos sintieron alivio porque no se trató de un meteorito, otros expresaron indignación por la manera en la que se manejó la información.

lads I’m in bits. Virgin Media news is after reporting on a hole on portmarnnock beach that ‘Could be the aftermath of a cosmic event’. Some fellas literally dug it the day before with a kid’s shovel



The way your man was talking about the rock being an asteroid had me in tears https://t.co/dNFNanF8Mn pic.twitter.com/GoTTNkcA5U