Israel y Hamás confirman que tregua en la Franja se extenderá dos días más

Por medio del pronunciamiento difundido por la misma organización islamista en la plataforma de Telegram, “se ha acordado con los hermanos de Catar y Egipto prorrogar la tregua humanitaria temporal dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior”.

Adicionalmente, Hamás dio a conocer que entregó una nueva lista de rehenes, que habían sido retenidos en Gaza y que podrán ser liberados para oficializar la prolongación de la tregua.

Por su parte, el portavoz del departamento de Exteriores catarí, Majed al Ansari, reconfirmó la noticia en su cuenta de la red social ‘X’, en la cual publicó: “el Estado de Catar anuncia que, como parte de la mediación en curso, se ha llegado a un acuerdo para extender la tregua humanitaria por dos días más en la Franja de Gaza”.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian pause for an additional two days in the Gaza Strip.