El año en que la guerra volvió al mundo con la invasión de Ucrania

Finalizada la segunda guerra mundial, el planeta no pensó volver a vivir un conflicto bélico a gran escala como el que el 24 de febrero de este 2022 estalló en Ucrania con la ocupación rusa.

Lea también: Rusia lanza nuevo ataque con misiles a Ucrania y deja al menos 10 muertos

Desde la Guerra del Donbás, hasta la anexión de Crimea a Rusia fueron disputas que se convirtieron en los precedentes de un “jueves negro”, como se le conoce al día de la invasión, que desde ese entonces, aunque los recuentos aún son escuetos, ha cobrado del vida de al menos 240.000 personas, entre ellas civiles y soldados de cada frente; una cifra devastadora.

Desde las pantallas de los televisores, hasta la desmesurada ola de información que llega a través de los dispositivos móviles, el mundo ha vivido “de cerca” la guerra ucraniana, cuyo impacto ha sido generalizado, y acentuado tras la superación de la pandemia por el covid-19.

La economía, la política y especialmente cientos de vidas se han trastocado. Lo impensable era volver a ver un desplazamiento masivo de ciudadanos por cuenta de los cañones, las balas y los tanques que llegaron a Ucrania. Volver a ver niños, madres, abuelos descuartizados por las explosiones y varias ciudades fantasma, en total ruina, tras los indiscriminados bombardeos.

Si bien Siria, Yemen, Afganistán y República Democrática del Congo se encuentran actualmente en conflictos de envergadura internacional, que en algunos casos llevan años o décadas, y lejos están de una pronta bandera blanca, el involucramiento de las potencias de oriente y occidente escaló la guerra en Ucrania a otro cruento nivel. A eso se le debe sumar el protagonismo que han cobrado las redes en el escenario de este conflicto, en el que incluso expertos consideran que Vladímir Putin está concentrando todas sus estrategias en cómo manejar la información y las comunicaciones y que así la balanza se incline a favor de Rusia.

Guerra informática. En diálogo con EL HERALDO, Joseph M. Humire, experto en seguridad global y especializado en el análisis de Redes Transregionales de Amenazas en el Hemisferio Occidental, aseguró que estrategas de la guerra entendieron que más que la fuerza militar, la información es uno de los componentes más importantes.

Y bajo ese panorama, “Rusia siempre ha tenido una capacidad muy fuerte en el campo de guerra informática, incluso es más fuerte que sus habilidades en ámbitos militares”, explicó Humire.

De acuerdo con el experto, desde el conflicto con Crimea, en 2014, Rusia ha concentrado sus esfuerzos en cómo ser fuertes en términos informativos.

De interés: Carta bomba explotó en la embajada de Ucrania en Madrid dejando un herido

¿Paria mundial?. Si bien en algún momento del año se pensó que Rusia se iba a convertir en un paria mundial, no solo en materia política sino también económica, lo cierto es que el país sigue en pie y presionando a Ucrania.

“Su economía no está colapsada”, aseguró en su momento Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Esto se debe, según su análisis, a que “el país ha adaptado su economía a esos vetos que le impusieron”. Muestra de ello es que ha encontrado nuevos socios para la salida de su petróleo, de sus granos y de su trigo. De este último es el mayor exportador en el mundo.

En contraposición, Ucrania ha venido afrontando una difícil situación, pese a que ha recibido apoyo internacional, aunque no el que esperaba. pues su ingreso a la comunidad de la OTAN no ha sido avalado y por ende la intervención de los países que componen la alianza ha sido limitado.

“Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Llevamos años oyendo hablar de puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ellas. Es verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios”, expresó Zelenski en su momento.