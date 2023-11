Dos niños colombianos desaparecieron intentando cruzar el río Bravo

Al parecer, la madre de los niños, identificada como Yiini Paola Galán Herazo, de 23 años, estaba cruzando el río en el sector de Piedras Negras, cuando otro hombre, presuntamente, por estar ahogándose, se agarró de la mujer y la hundió en el agua, momento en que habría soltado a los niños.

Así lo relató Yulitza Galán, hermana de Yiini. Agregó que la travesía de su familiar empezó hace varios meses atravesando la selva del Darién, pero que tuvo que quedarse varios meses en México antes de intentar cruzar la frontera.

“Según me contaron, mi hermana iba cruzando el río Bravo por el sector de Piedras Negras y me dijeron que en el cruce ella iba con los dos niños y en esas un muchacho se estaba ahogando y se agarró de mi hermana, la hundió y ella soltó a los niños. Dicen que el río se los llevó y no sabemos nada más. Mis sobrinitos están desaparecidos. No nos quieren dan información y prácticamente nos bajaron las esperanzas de que se iban a encontrar con vida”, declaró Yulitza.

De Yiini se supo que se encuentra en un albergue en Nueva York, por lo que la situación no está del todo clara. Incluso, familiares en Bucaramanga hasta recibieron una llamada de un mexicano pidiendo la suma de 300.000 dólares porque habían rescatado a los niños.