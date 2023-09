Fiscalía confirma captura del presunto feminicida de Ana María Serrano

De encontrar al presunto victimario culpable del asesinato de su expareja, la Fiscalía le imputaría entre 40 y 70 años de cárcel dependiendo de los agravados, según lo confirmó la madre de Ana María, María Ximena Cépedes, en conversación con Blu Radio.

"Yo conocía a Allan desde que él estaba en sexto de primaria y era compañero de mi hija. Han viajado juntos a Alemania, fueron año y medio novios e iba por lo menos una o dos veces a la semana a mi casa. En junio fue cuando terminaron", relató María Ximena.

Asimismo, la madre de la víctima manifestó que luego de que la pareja terminó su relación el pasado mes de julio, Allan empezó a acosarla.

"Le mandaba flores, mensajes, todo el tiempo estaba pidiéndole que regresara. Pasaba por la casa y le llevaba cosas, pero parece que donde enloqueció más fue en una reunión con otros amigos de ella el sábado, quienes le contaron a él que Ana María estaba muy bien, e inició a amenazarla pidiendo que quitara las historias de Instagram y que volviera con él", explicó para el medio citado.

De acuerdo con María Ximena, el hombre era "un caballero" y no sospechaban que podría terminar haciéndole daño a su hija, ni mucho menos causándole la muerte. "Él sí le decía a ella a veces que no se pudiera esa minifalda o que no saliera con sus amigos y pues nosotros le dijimos a ella que si no se sentía feliz, lo mejor era que terminaran, y ella así lo hizo", sostuvo. "Nunca vimos indicios más allá de ser un hombre celoso", agregó.