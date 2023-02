EE. UU. se mantiene alerta por nueva droga que pudre la piel

La xilazina, que apareció por primera vez en Filadelfia antes de llegar a San Francisco y Los Ángeles, se usó anteriormente para cortar heroína, pero, más recientemente, se descubrió en fentanilo y otras drogas ilícitas.

No obstante, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, esta solo está aprobada para uso veterinario, puesto que no es segura para el consumo humano y, quienes llegan a presentar sobredosis de la misma, no responden a los tratamientos de reversión de sobredosis más comunes; por lo cual, suelen terminar sin vida.

Los síntomas que se presentan al consumir esta sustancia se asemejan a los de los sedantes: somnolencia excesiva y depresión respiratoria; aunque también se presentan heridas en carne viva que pueden volverse graves y propagarse rápidamente con la exposición repetida. De no tratarse, estas ulceraciones con costras pueden convertirse en piel escarada y requerir la amputación de la zona afectada.