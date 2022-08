Envían a la cárcel a hombre que secuestró a los perros de Lady Gaga

"No sólo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia", le resaltó Ryan Fisher a White en medio de la audiencia donde fue condenado el hombre.

La Policía señaló que el robo no se dio porque los perros fueran de Lady Gaga, sino porque el valor de esta raza, Bulldog francés, se vende por miles de dólares en Estados Unidos, ya que es uno de los perros preferidos por las estrellas en esta zona del país norteamericano.