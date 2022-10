Seis especies de ranas de lluvia fueron descubiertas en Ecuador

Al desarrollarse directamente a través de huevos terrestres y no renacuajos, esta especie no depende de cuerpos de agua para su reproducción y puede ser que, por ello, se explica su gran diversidad, aunque esa hipótesis no ha sido probada con mayor rigurosidad, añadió el ministerio.

En los últimos 5 años, la inclusión de información molecular en revisiones sistemáticas ha permitido la descripción de 50 especies (47 endémicas) de Pristimantis en Ecuador.

Debido a la falta de información sobre el estado de las poblaciones de anfibios o de su existencia en otras localidades, los investigadores han recomendado que estas nuevas especies ingresen en la Lista Roja de Datos Insuficientes de especies.