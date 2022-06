¿Comienzan despidos masivos en Tesla? Elon Musk destituye a gerente

“Tesla anunció una reducción del 10 por ciento de la fuerza laboral. Mi papel fue elegido para ser eliminado a partir de hoy”, dijo Bousigues en la red social.

“El año pasado, el equipo y yo construimos el negocio desde cero... Cuando sucede algo así, uno se pregunta cuál es el mejor curso de acción: si permanecer discreto o incluso callar al respecto. En última instancia, no es así como estoy construido. La transparencia y la honestidad no son negociables para mí, por lo que compartir esta noticia me pareció lo correcto con mi red”, agregó.