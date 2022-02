El Ártico se calienta más rápido que el resto del planeta

Los científicos que han participado en la expedición internacional Mosaic han confirmado que la velocidad del calentamiento del aire en la superficie del Ártico es más del doble que en el resto del planeta desde la década de 1970.



Cientos de expertos internacionales están analizando las mediciones hechas durante la expedición Mosaic (acrónimo de Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), donde registraron cientos de parámetros ambientales con una precisión y frecuencia sin precedentes durante un ciclo anual completo en el océano Ártico central.



Los investigadores publican hoy en la revista Elementa algunos de los resultados de la expedición sobre la atmósfera, nieve y hielo marino, que incluye también la primera imagen completa del calentamiento global en esa zona.



Según el estudio, la extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido casi a la mitad en verano desde que comenzaron los registros por satélite en la década de 1980.