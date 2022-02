EE. UU. verificará si Rusia realmente está retirando tropas junto a Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, aseguró este martes que su país tendrá que verificar si Rusia realmente está llevando a cabo la retirada de tropas en torno a Ucrania que anunció hoy.



"Nos hemos fijado hoy en que Rusia está asegurando que está llevando a cabo alguna especie de desescalada. Estamos monitorizando la situación. No tengo nada más que decir sobre eso. Tendremos que verificar si es o no el caso", declaró la diplomática en la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra el miércoles y jueves en Bruselas.



Dijo que Washington podría saber más al respecto “en uno o dos días”.



En cualquier caso, recordó que a finales de diciembre del año pasado “Rusia hizo una declaración parecida de que estaba desescalando”.



“En ese momento, cuando fuimos a verificar, no vimos señales de eso (de la desescalada) y, desde entonces, solo hemos visto fuerzas rusas moviéndose en la dirección opuesta”, aseveró.



Recalcó que una desescalada “significaría mover las tropas, mover tu despliegue de fuerzas, lejos de la frontera de Ucrania, fuera de Ucrania”.



“Hemos visto hasta 30.000 tropas moviéndose a Bielorrusia. Obviamente, tendremos que ver mucho de ese despliegue trasladado para que nos sintamos tranquilizados sobre esa desescalada”, constató, pero insistió en que se intentará verificar.



Aun así, subrayó que se ha estado monitorizando la situación alrededor de Ucrania durante muchas semanas y “todo lo que hemos visto, desafortunadamente, es una escalada”.