Mujer envió durante dos años una lista de mercado en vez de su hoja de vida

Tras darse cuenta de esto, no tuvo opción que tomarlo jocosamente y publicarlo en la red social de Facebook donde expresó su singularidad.

“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía Achis por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”, contó.