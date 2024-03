Detienen a influencer por incitar a invadir casas en Estados Unidos

La polémica surgió cuando el creador de contenido realizó un video en el que decía que existía una ley que señalaba que si una casa no estaba habitada, otras personas podían “expropiarla”.

"Mi gente, he pensado en invadir una casa en EE. UU. Ya que me enteré de una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla", dijo en el video.

Moreno había cruzado ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos en abril de 2022 y había sido liberado bajo Alternativas a la Detención (ATD).

El extranjero se hizo reconocido por postear videos incitando al robo en supermercados e incitar a la migración ilegal.