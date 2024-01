EE. UU. evalúa restablecer sanciones contra Venezuela tras caso de Machado

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de ratificar la inhabilidad de María Corina Machado y Henrique Capriles, el Departamento de Estado de Estados Unidos no descarta restablecer las sanciones contra ese país.

El portavoz Matthew Miller señaló en su cuenta de X que se revisarán las políticas de sanciones. "La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de confirmar las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles socava una elección presidencial competitiva. Sobre la base de esta acción y de los ataques contra la oposición y la sociedad civil, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones", dijo.

The decision by Venezuela's Supreme Tribunal of Justice to uphold disqualifications of @MariaCorinaYA and @hcapriles undermines a competitive presidential election. Based on this action and targeting of opposition and civil society, the U.S. is reviewing our sanctions policy.