La defensa de Assange dice que no hay garantías de juicio justo en EE. UU.

El abogado Carlos Poveda, portavoz en Ecuador del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, insistió en que Estados Unidos no ofrece garantías de un juicio justo, después de que el Gobierno del Reino Unido haya autorizado su extradición.



"Ya existen precedentes en los que EE. UU. no ha respetado las garantías y sus compromisos", sostuvo a Efe Poveda, sin mencionar cuáles, y consideró que en este proceso solo se ha discutido si la Justicia estadounidense le ofrece un debido proceso y no se ha entrado a valorar los dieciocho cargos que se le imputan.



El letrado ecuatoriano enfatizó que la decisión de la ministra británica de Interior, Priti Patel, de firmar la orden de extradición "no es una decisión final, es una decisión, pero aún no firme", pues la defensa de Assange piensa agotar todas las instancias.



Los abogados del australiano ya han anticipado que apelarán al Tribunal Superior de Londres, y en caso de tener un fallo desfavorable, recurrirán al Tribunal Supremo.



"Todavía faltarían dos instancias en sede inglesa, pero no hay que perder de vista que se podría activar algún tipo de medida provisional o cautelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", apuntó.